Ден след като Финансовото министерство обяви основните сметки в бюджета за догодина, КНСБ организира протест и автошествие с искане за по-високи доходи. Протестиращи от няколко различни сфери настояват за увеличение с поне 10% на възнагражденията с Бюджет 2027.

Вместо 660 евро, те искат минималната работна заплата да бъде 690 евро. Недоволните не са съгласни и с предложените 5 процента увеличение на заплатите в държавния сектор, като настояват за поне 10 на 100.

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Видео: Алис Дамянова, NOVA

Демонстрацията започна малко преди 12.00 ч. в София. В 12.30 ч продължи с автошествие, което доведе до затварянето на голяма част от центъра на София. Колите преминаха през „Цар Освободител”, бул. „Цариградско шосе” и Площад на авиацията. След това пътят им наобратно ще премине през булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „България”, бул. „Академик Иван Гешов”, както и бул. „Цар Борис Трети”. Автошествието ще завърши на площад „Независимост”.

Протестиращите заплашиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще продължат с протестите.

Видео: Алис Дамянова, NOVA

„Дошли сме тук за достойно заплащане и за това, че нашият труд трябва да бъде овъзмезден”, заяви Кръстьо Боянов от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление.

„Почти всички заплати са близки до минималните. Ние всеки месец трябва да избираме дали да си платим сметките, или да купим храна за децата ни”, твърди служителят в Държавната агенция „Архиви” Бистра Дамова.

„Всъщност хората вече не могат да търпят това унижение, което се случва от страна на правителството. За толкова оценяват труда им. Това срамно увеличение от само 5% се случва за втора поредна година”, поясни вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Демонстрации през седмицата имаше в няколко града в страната, сред които Варна, Русе и Шумен.

„Предложените 5% са социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина. Вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, заяви Капитанов в студиото на „Здравей, България“. Той коментира тезата, че увеличението на възнагражденията може да доведе до поскъпване на стоките и услугите, което да обезсмисли ръста на доходите.

Вицепрезидентът на КНСБ постави въпроса и за ежедневните разходи на работещите. По думите му кафето, закуската и обядът може да струват средно около 15 евро на ден. „Това за 22 работни дни са 330 евро“, посочи Капитанов. Той коментира, че след тези разходи от ниските заплати остават ограничени средства за останалите нужди на домакинствата. Синдикалистът подчерта, че КНСБ настоява за минимална работна заплата от 690 евро.

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В разговора беше поставен и въпросът дали увеличението на възнагражденията може да доведе до ново поскъпване, което да изяде ръста на доходите. В отговор Капитанов заяви, че според синдиката по-високото потребление е начин за увеличаване на приходите в държавния бюджет.