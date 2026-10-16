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За първи път морски костенурки гнездят по западното крайбрежие на САЩ
Пъстра палитра от екзотични морски видове може да бъде забелязана по крайбрежието на Калифорния. Причина за това е необичайно силният тази година климатичен феномен, известен като "Ел Ниньо". Това природно явление се проявява на всеки няколко години и води до придвижване на топли океански води поо на север, заедно с тропическите видове, които те пренасят. Така край бреговете на американския щат се разкрива впечатляваща гледка, която става все по-видима благодарение на навлизането на дроновете и съвременните видеотехнологии.
Калифорния обяви извънредно положение заради "Ел Ниньо"
„Има истински ентусиазъм около случващото се. Рибарите със сигурност са във възторг, защото наблюдаваме много спортни риби като тон, махи-махи и риба меч, но също така виждаме и големи акули, включително редки видове като чукоглави акули и китови акули“, обяснява Нейт Джарос, който е експерт в "Аквариума на Тихия океан" в Лонг Бийч. И добавя: „Благодарение на водите, затоплени от "Ел Ниньо", тук се наблюдава изключително голямо разнообразие от морски видове".
Сред другите гости по крайбрежието са летящите риби и скатовете манта.
Експертите очакват условията в по-голямата си част да се върнат към нормалното след отминаването на "Ел Ниньо" през следващата година. Това е естествено климатично явление, което съществува много преди климатичните промени, причинени от човешката дейност. Според специалистите най-сериозните краткосрочни щети може да бъдат нанесени на келпа - вид големи морски водорасли, които виреят в по-студени води и осигуряват местообитание на множество животински видове.
Какво е "Ел Ниньо" и колко силен може да бъде?
През септември на два плажа в окръг Ориндж, Калифорния, бяха открити две гнезда на маслинови костенурки. Според Националното управление на САЩ за океаните и атмосферата това е първият регистриран случай на гнездене на морски костенурки от който и да е вид по западното крайбрежие на САЩ.
Джарос и екипът му от "Аквариума на Тихия океан" са работили съвместно с федералните власти, за да предпазят яйцата от приближаваща буря. „Успяхме да се намесим, като работихме с множество партньори, за да извадим яйцата и да ги пренесем в аквариума. Надяваме се, че ако са оплодени, те ще се развият нормално и ще можем да им осигурим по-добър старт в живота“, заяви той.
Според експерта фактът, че маслинови костенурки снасят яйцата си на калифорнийски плажове, е „изключително значим“.Редактор: Станимира Шикова
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