Израелски заселници пребиха днес американска фотожурналистка, работеща за „Вашингтон пост“. Тя отразявала продължаващото насилие срещу палестински производители на маслини в окупирания Западен бряг.

Хайди Ливайн била откарана в болница в Рамала след нападението, а снимки показват да лежи на носилка с наранявания на крака и ръката.

Случаят се разиграва 10 дни след като заселници пребиха фотографът на АФП Джафар Ащие, отразяващ прибирането на реколтата от маслини на Западния бряг.

Говорейки пред журналисти от болничното си легло, Ливайн каза, че повече от 50 маскирани заселници, държащи тояги, внезапно я нападнали, докато работила близо до палестинските села Турмус Айя и Абу Фалах в централната част на Западния бряг. „Изведнъж те ме нападнаха и за щастие бях с каска и бронежилетка и... държах лицето си към земята, за да се опитам да го защитя. Те просто продължаваха да ме ритат и ритат“, каза тя.

https://t.co/vx8NvLtaDf — Washington Post Communications (@WashPostComms) October 16, 2026

„Вашингтон пост“ съобщи, че Ливайн носила бронежилетка с ясно обозначено „Преса“ отпред и отзад.

Говорител на посолството на САЩ в Йерусалим заяви, че властите са запознати с информацията за нападението, като отказа да коментира повече. „Нямаме по-голяма отговорност от това да защитаваме американските граждани“, каза той.

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АФП не е била свидетел на момента на нападението, но един от журналистите на агенцията в Турмус Айя видял палестински медици, които се грижили за някого на земята, и казал, че израелски войници отблъсквали журналисти, опитващи се да се приближат.

Израелските военни съобщиха, че войски и гранични полицейски сили са разположени в района „след доклад за насилствена конфронтация“. „На мястото на инцидента присъствали чуждестранни медийни служители, а журналистка била ранена по време на конфронтацията“, се казва в съобщението, добавяйки, че обстоятелствата ще бъдат разследвани.

Асоциацията на чуждестранната преса, която представлява международните медии в Израел и палестинските територии, заяви, че заселниците откраднали паспорта, телефона, портфейла и оборудването на Ливайн. „Това е последното от дълга поредица насилствени нападения от страна на израелски заселници срещу журналисти и други цивилни в окупирания Западен бряг“, се казва в съобщението. „И все пак нашите многократни призиви за действия за справяне с това беззаконие бяха игнорирани от израелските власти“, добавиха още те.

През последните месеци насилието на Западния бряг се разпали с почти ежедневни нападения, кражби или вандализъм от страна на израелски заселници срещу палестинци. С изключение на Източен Йерусалим, около три милиона палестинци живеят на Западния бряг, който Израел окупира от 1967 г., заедно с над 500 000 израелци, живеещи в селища, считани за незаконни съгласно международното право.

Редактор: Дарина Методиева