Ива Михайлова остава пациент на „Пирогов” до началото на следващата седмица. Това съобщиха от лечебното заведение за БНР . На младата жена ще бъдат направени допълнителни високоспециализирани изследвания, за да се изясни състоянието ѝ. След това ще се прецени как ще бъде продължено лечението ѝ.

Припомняме, че Михайлова постъпи в болница в понеделник, когато пристигна в България със своя адвокат. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония я обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната.

Преди ден министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС , защото според него "България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници".

В интервю за телевизия 21 Мицкоски спомена и бащата на Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония: "Разговаряхме с нашите международни партньори. Този въпрос ще бъде повдигнат и по време на срещи в рамките на НАТО, предвид факта, че един от партньорите в Алианса понастоящем служи като безопасно убежище за осъдени престъпници. Очакваме те Ива и нейния баща да бъдат предадени на правосъдието възможно най-скоро".

Как се стигна дотук

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а младата жена получи сериозни травми на гръбначния стълб.

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Срещу нея беше повдигнато обвинение във връзка с катастрофата. Михайлова твърди, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за произшествието.

След инцидента документите ѝ бяха отнети и ѝ беше наложена забрана да напуска Северна Македония. В продължение на месеци тя настояваше да получи разрешение за специализирано лечение в България заради влошаващото си здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече е на българска територия.

Редактор: Дарина Методиева