Снимка: gettyimages/Видео:"Ройтерс"
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По-рано днес Тръмп предложи на новата си говорителка да преосмисли поста си дни след назначението
Кейти Захария напусна поста говорител на Белия дом само седмица след назначаването си. Новината беше потвърдена в петък от високопоставен представител на американската администрация, съобщава Sky News.
Оттеглянето ѝ идва на фона на засиленото внимание към твърденията ѝ, че е юрист, въпреки че не е издържала адвокатския изпит.
Новата говорителка на Белия дом призна, че не е издържала адвокатския изпит
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е посъветвал новата говорителка на Белия дом Кейти Захария да преосмисли дали иска да остане на поста само дни след първата си поява в залата за брифинги, съобщи "Би Би Си".
По думите му той ще разговаря със Захария веднага след завръщането си и изрази мнение, че тя не заслужава критиките, на които е подложена от медиите.
„Попитах я: „Кейти, дали това наистина е за теб?“, каза Тръмп пред журналисти. Американският президент я определи още като „много добър човек“ и подчерта, че решението дали да остане на поста е нейно.
Trump on Zacharia: I said when I get back we are going to talk. I don't think Katie should be made to suffer like she is suffering at the hands of the press. I will talk to her as soon as I get back. https://t.co/BUOhcTOCZr— Acyn (@Acyn) October 16, 2026
„Казах още, че не е необходимо да прави това, ако не иска. На нейно място бих преосмислил решението си“, допълни още президентът.
42-годишната Захария беше назначена за шестия главен говорител на Тръмп в Белия дом в рамките на двата му президентски мандата. Преди това тя е работила като политически коментатор и често е участвала в предавания на консервативните телевизионни мрежи Newsmax и Fox News. Била е и говорител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, както и съветник по комуникациите на социалната мрежа на Тръмп Truth Social.
Първият ѝ брифинг във вторник продължи по-малко от 15 минути, а тя отговори само на три въпроса. Представянето ѝ предизвика критики, а някои наблюдатели я определиха като неподготвена и видимо притеснена.
Допълнително напрежение предизвикаха въпроси за юридическата ѝ квалификация. Тръмп я представи като адвокат, въпреки че Захария не е издържала адвокатския изпит в САЩ.
В публикация в социалните мрежи в петък Тръмп определи Захария като лоялен поддръжник на движението MAGA и заяви, че тя има безупречна история на подкрепа за него.
Въпреки критиките президентът заяви, че няма да взема решението вместо нея. Засега не е ясно дали Захария ще остане на поста.Редактор: Георги Иванов
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