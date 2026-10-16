Кейти Захария напусна поста говорител на Белия дом само седмица след назначаването си. Новината беше потвърдена в петък от високопоставен представител на американската администрация, съобщава Sky News.

Оттеглянето ѝ идва на фона на засиленото внимание към твърденията ѝ, че е юрист, въпреки че не е издържала адвокатския изпит.

Новата говорителка на Белия дом призна, че не е издържала адвокатския изпит

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е посъветвал новата говорителка на Белия дом Кейти Захария да преосмисли дали иска да остане на поста само дни след първата си поява в залата за брифинги, съобщи "Би Би Си".

По думите му той ще разговаря със Захария веднага след завръщането си и изрази мнение, че тя не заслужава критиките, на които е подложена от медиите.

„Попитах я: „Кейти, дали това наистина е за теб?“, каза Тръмп пред журналисти. Американският президент я определи още като „много добър човек“ и подчерта, че решението дали да остане на поста е нейно.

Trump on Zacharia: I said when I get back we are going to talk. I don't think Katie should be made to suffer like she is suffering at the hands of the press. I will talk to her as soon as I get back. https://t.co/BUOhcTOCZr — Acyn (@Acyn) October 16, 2026

„Казах още, че не е необходимо да прави това, ако не иска. На нейно място бих преосмислил решението си“, допълни още президентът.

42-годишната Захария беше назначена за шестия главен говорител на Тръмп в Белия дом в рамките на двата му президентски мандата. Преди това тя е работила като политически коментатор и често е участвала в предавания на консервативните телевизионни мрежи Newsmax и Fox News. Била е и говорител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, както и съветник по комуникациите на социалната мрежа на Тръмп Truth Social.

Първият ѝ брифинг във вторник продължи по-малко от 15 минути, а тя отговори само на три въпроса. Представянето ѝ предизвика критики, а някои наблюдатели я определиха като неподготвена и видимо притеснена.

Допълнително напрежение предизвикаха въпроси за юридическата ѝ квалификация. Тръмп я представи като адвокат, въпреки че Захария не е издържала адвокатския изпит в САЩ.

В публикация в социалните мрежи в петък Тръмп определи Захария като лоялен поддръжник на движението MAGA и заяви, че тя има безупречна история на подкрепа за него.

Въпреки критиките президентът заяви, че няма да взема решението вместо нея. Засега не е ясно дали Захария ще остане на поста.

Редактор: Георги Иванов