Новата говорителка на Белия дом Кейти Закария се оказа в центъра на спор около професионалната ѝ квалификация, след като призна публично, че не е издържала изпита за адвокатска правоспособност в Калифорния. Тя потвърди също, че не е направила втори опит да го положи.

Признанието дойде по време на интервю за телевизия Fox News, в което водещият Шон Ханити отправи остри въпроси към представителката на администрацията на Доналд Тръмп.

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Ханити поиска да разбере дали Закария действително е издържала необходимия изпит, за да практикува като адвокат. След отрицателния ѝ отговор той я попита и защо досега не е заявила открито този факт.

Повод за въпросите станаха публикации, според които Закария многократно се е представяла като адвокат в социалните мрежи. В около 15 случая тя е използвала подобно професионално определение, въпреки че няма публично потвърждение да е придобила необходимата правоспособност.

Говорителката обясни, че още преди да се яви на изпита, знаела, че предстои да се премести в Китай, поради което не отдавала особено значение на резултата. „Вече се бях записала за изпита и през лятото знаех, че ще живея в Китай. Резултатът нямаше значение, а се явих, защото не исках да бъде отбелязано, че съм се отказала“, заяви тя.

Закария е завършила право в университета „Пепърдайн“ в САЩ и има професионален опит в известна адвокатска кантора в Китай. В биографията ѝ е посочено също, че е заемала поста главен юрисконсулт на консервативна организация в Калифорния. Именно тези обстоятелства предизвикаха въпроси сред правни експерти дали представянето ѝ като адвокат не е създавало погрешна представа за квалификацията ѝ.

Спорът е свързан и с разликата между английските понятия lawyer и attorney. Макар в ежедневния език често да се използват като синоними, второто обикновено означава лице с право да упражнява адвокатска професия, докато първото може да се отнася и до човек с юридическо образование.

Пред „Ню Йорк таймс“ Закария обяснила, че преди да започне да се изявява като телевизионен коментатор, е потърсила съвет как да представя професионалния си опит. Според нея получила препоръка да избягва определението attorney, но ѝ било казано, че може да използва lawyer.

Някои юристи обаче оспорват подобно разграничение. Според тях дори използването на по-общото понятие може да заблуди обществеността, че съответният човек притежава право да практикува адвокатска професия, а при определени обстоятелства това би могло да доведе и до правни последици.

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Допълнително внимание към случая привлече фактът, че самият Доналд Тръмп е представил Закария като адвокат при обявяването на назначението ѝ. За длъжността говорител на Белия дом обаче не се изисква нито юридическо образование, нито адвокатска правоспособност. Затова спорът не поставя под въпрос формалното ѝ право да заема поста, а точността на публично представяната от нея професионална квалификация.

Редактор: Цветина Петкова