В събота времето ще се задържи с променлива, предимно значителна облачност. В Югоизточна България все още ще има изолирани слаби дъждове, които с напредването на деня окончателно ще спрат. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури ще се повишат, като максималните в страната ще са в диапазона 12 - 17 градуаса, а за София се очакват около 12 градуаса.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Преди обяд по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, на моменти до силен вятър от север. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 15 и 16 градуаса. Морската вода ще бъде 18 - 19 градуаса, а вълнението на морето - около 2-3 бала.

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В планините облачността също ще бъде предимно значителна, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. На надморска височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 6 градуаса, докато на 2000 метра стойностите ще се задържат около нулата.

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