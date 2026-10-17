Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет започна. Прокурорите се събраха, за да изслушат своите кандидати за съвета.

Повече от 4 години настоящият състав на Висшия съдебен съвет работи при изтекъл мандат. 25 са кандидатите на прокурорите, които ще се борят за 4 места в новия състав на Висшия съдебен съвет. Сред тях има такива, заемали ръководни постове при предишни главни прокурори. Други са с управленски функции и към днешна дата. Те представиха своите концепции пред Общото събрание на прокурорите. 1570 са прокурорите, които имат право на глас, но вотът ще бъде другата събота.

Събранието откри Ваня Стефанова, която изрази надеждата си това да е последното събрание, открито от и.ф. главен прокурор.

„През последните години станахме свидетели на медийно известни казуси като „Нотариуса“ и „Осемте джуджета“, след които се зародиха съмнения, че част от колегите ни в прокуратурата някъде, по някакъв начин, са извършили някакви непристойни действия. Но считам, че моите колеги, всички тук в тази зала, са много достойни колеги“, заяви кандидатът за член на ВСС от квотата на прокурорите Сийка Милева.

Магдалена Лазарова е новият и.ф. главен прокурор

„Следващият ВСС трябва коренно да промени начина, по който функционира. Видяхме, че там потънаха в непроследими решения и индивидуални такива, които породиха съмнения за зависимости“, каза кандидатът за член на ВСС от квотата на прокурорите Владимир Николов.

На въпрос дали, ако стане член на ВСС, е готова да стигне докрай по случаи като „Нотариуса“ и „Петьо Еврото“, кандидатът за член на ВСС и заместник-градски прокурор на София Десислава Петрова заяви: „Не само по такива, а по всеки случай, който дава крайно негативно отражение върху имиджа на прокуратурата и съдебната власт като цяло“.

„Според мен не трябва да се опазваме от политиците, трябва да работим заедно с тях. Членове на ВСС не се избират само от професионалната квота, а и от парламентарната“, посочи кандидатът за член на ВСС и прокурор при Софийска районна прокуратура Пламен Петков.

На новия състав на ВСС ще се падне задачата да избере нов главен прокурор. Титуляр на поста няма от три години. „Представям си фигура като проф. Даниел Вълчев, като проф. Борис Велчев, такъв профил, който същевременно да има заместници, които да са от кариерата“, заяви кандидатът за член на ВСС и прокурор при Апелативна прокуратура-София Ивайло Ангелов.

По-късно стана ясно, че общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет избра членовете на избирателните секции. Всяка от тях се състои от трима редовни и трима резервни членове. Те са избрани между прокурорите, включени в избирателния списък за съответната секция. Броят и местоположението на избирателните секции съвпада с броя и местоположението на окръжните съдилища, като за гр. София избирателна секция № 22 е ситуирана в две сгради, както следва:

– № 22-1 в Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, където ще гласуват изпълняващият функциите „главен прокурор“ и прокурорите от ВКП и СГП и

– № 22-2 в сградата на Софийския районен съд, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, където ще гласуват прокурорите от Военно-апелативна прокуратура, Военно-окръжна прокуратура и Софийска районна прокуратура.

В секция № 23 в сградата на Софийски градски съд и Софийска градска прокуратура на ул. „Черковна“ № 90 ще гласуват прокурорите от апелативна и окръжна прокуратура – София и от районните прокуратури в Самоков, Елин Пелин, Ботевград и Костинброд.

Общото събрание на прокурорите реши кандидатите да представят своите концепции за дейността на ВСС в рамките на 10 минути. Те ще отговарят и на поставени към тях въпроси. В Закона за съдебната власт е предвидена възможност да се отправят въпроси към кандидатите както от участниците в общото събрание, така и от членовете на избирателната комисия.

Събитието се провежда в зала „София Ивент Център“, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайз Център и се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС, раздел „Онлайн“.