Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет започна. Прокурорите се събраха, за да изслушат своите кандидати за съвета.

Повече от 4 години настоящият състав на Висшия съдебен съвет работи при изтекъл мандат. 25 са кандидатите на прокурорите, които ще се борят за 4 места в новия състав на Висшия съдебен съвет. В събота се очаква всички да представят своите концепции пред Общото събрание на прокурорите. 1570 са прокурорите, които имат право на глас, но вотът ще бъде другата събота.

Събранието откри Ваня Стефанова, която изрази надеждата си това да е последното събрание, открито от изпълняващия функциите главен прокурор.

„През последните години станахме свидетели на медийно известни казуси като „Нотариуса“ и „Осемте джуджета“, след които се зародиха съмнения, че част от колегите ни в прокуратурата някъде, по някакъв начин, са извършили някакви непристойни действия. Но считам, че моите колеги, всички тук в тази зала, са много достойни колеги“, заяви кандидатът за член на ВСС от квотата на прокурорите Сийка Милева.

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„Следващият ВСС трябва коренно да промени начина, по който функционира. Видяхме, че там потънаха в непроследими решения и индивидуални такива, които породиха съмнения за зависимости“, каза кандидатът за член на ВСС от квотата на прокурорите Владимир Николов.