Френското движение „Жълти жилетки“ се присъединява към демонстрациите на ученици и студенти. Призивът е за масов протест. Това поражда опасения от нова вълна насилие, каквото имаше във Франция преди няколко години.

В интернет са публикувани карти, посочващи местата за събиране и демонстрациите в цялата страна. Премиерът обяви, че правителството признава основателните оплаквания на учащите, но се опасява, че демонстрациите са повлияни от политически партии и умишлено се превръщат в насилие.

Протестиращите ученици във Франция готвят нови блокади и шествия

Редактор: Мария Барабашка