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Правителството признава исканията на учащите, но се опасява от политическа намеса и умишлена ескалация
Френското движение „Жълти жилетки“ се присъединява към демонстрациите на ученици и студенти. Призивът е за масов протест. Това поражда опасения от нова вълна насилие, каквото имаше във Франция преди няколко години.
В интернет са публикувани карти, посочващи местата за събиране и демонстрациите в цялата страна. Премиерът обяви, че правителството признава основателните оплаквания на учащите, но се опасява, че демонстрациите са повлияни от политически партии и умишлено се превръщат в насилие.
Протестиращите ученици във Франция готвят нови блокади и шествияРедактор: Мария Барабашка
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