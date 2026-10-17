Вселенският патриарх Вартоломей приветства решението на Гърция да предаде тленните останки на цар Самуил на България, подчертавайки, че те принадлежат на българския народ. Той изрази удовлетворение от постигнатото споразумение между двете държави и похвали премиерите за инициативата. И я определи като добро дело в името на справедливостта, мира и разбирателството между народите.

„Гърция правилно предаде тленните останки на цар Самуил, защото те ви принадлежат. Той е бил ваш владетел“, заяви патриарх Вартоломей.

Вселенският патриарх Вартоломей пристига в България

Думите му придобиват особено значение на фона на тържественото завръщане на тленните останки на българския владетел в родината. България посрещна цар Самуил с военни почести на 3 октомври. Останките му бяха положени в старинния храм „Света София“ в столицата — символичен жест на почит към една от най-значимите фигури в българската история.

Патриарх Вартоломей отдаде заслуженото на ръководителите на двете държави за постигнатото съгласие. Той изрази надежда, че този акт няма да остане изолиран, а ще постави началото на по-широк процес на възстановяване на историческата справедливост.

„Нашето желание, нашата молитва и нашата молба е това дело на въздаване на справедливост да продължи, за да бъдат поправени неприятните събития от миналото“, подчерта Вселенският патриарх.

Редактор: Габриела Павлова