Вселенският патриарх Вартоломей ще бъде на посещение в България по повод отбелязването на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. В рамките на визитата са предвидени съвместни богослужения с Българския патриарх Даниил, както и участие в културни събития. Това съобщиха от Светия синод.

Посещението започва на 17 октомври. В 17:00 часа патриарх Даниил и митрополити от Светия синод ще посрещнат Вартоломей и придружаващата го делегация в Синодалната палата в София.

Св. Синод отправи покана към Вселенския патриарх Вартоломей за посещение в България

Час по-късно двамата духовни водачи ще открият изложбата „Света Гора в София“ в Националния дворец на културата. Експозицията представя творчеството на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942-2016) и се организира под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Гърция.

На 18 октомври двамата патриарси ще бъдат посрещнати в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, където ще се състои тържествена архиерейска света литургия. Българският и Вселенският патриарх ще вземат молитвено участие в богослужението.

След литургията ще бъде отслужен трисагий - заупокойна молитва, на гроба на покойния Български патриарх Неофит. Кулминацията на честванията ще бъде на 19 октомври, когато в Рилския манастир ще се състои празнична съборна патриаршеска света литургия.

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Събитията са посветени на паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец, почитан като небесен покровител на българския народ и основател на Рилската света обител.

Редактор: Цветина Петкова