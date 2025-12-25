На връх Рождество Христово в късния следобед започна мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това съобщиха от Българската православна църква, цитирани от БТА.

Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за Български патриарх през 2024 г.

Преди заминаването за Истанбул Негово Светейшество отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение.

Патриарх Даниил: Бог ни е дал велик дар - да бъде с нас

Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са и Техни Високопреосвещенства митрополитите: Западно и Средноевропейски Антоний Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим - гл. секретар на Св. Синод.

В 16 часа патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк", където бяха посрещнати от от Техни Високопреосвещенства Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и Негово Високопреподобие архимандрит Яков.

Днес патриарх Даниил ще посети храм „Св. Георги Победоносец" в истанбулския квартал „Фенер", където ще бъде отслужен благодарствен молебен. След това предстоятелят на БПЦ – БП ще бъде официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия.

Редактор: Ралица Атанасова