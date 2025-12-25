-
Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог ни е дал високо достойнство да бъдем синове Божий, обясни патриархът
Днес е денят, в който християнският свят празнува раждането на Божия син Исус Христос. За християните този ден бележи и началото на новото летоброене.
В храмовете в цялата страна ще бъде отслужена света рождественска литургия. В катедралния храм “Св. Александър Невски” службата ще бъде водена от българския патриарх Даниил.
“Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божий”, обясни патриарх Даниил.
Коледари обикалят домовете срещу зли сили
Според него трябва да се стремим да придобием това, което ни е донесъл - неговият божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов. “Имаме ли ги тези дарове, тези благодетели - това е богоподобието. И човекът действително ще бъде заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат”.
“Целта на посещението ми е да се засвидетелства единството на Българската православна църква, да засвидетелстваме вярата си и да се зарадваме за великия празник - Рождество Христово”, добави патриарх Даниил.
