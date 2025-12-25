Коледа е! По традиция от полунощ на Бъдни вечер до изгрев слънце коледари обикалят домовете, за да прогонят злите духове. Затова и пеят силно и потропват с гегите си - да разгонят нечистите сили.

Коледарите предварително избират своя водач, като обикновено той е най-възрастният и мъдър между тях. При обикалянето на къщите, домакините ги даряват с хляб, ядки и месо.

Редактор: Станимира Шикова