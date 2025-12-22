Коледарите от ансамбъл “Българе” изпълниха празничен ритуал в студиото на “Здравей, България”. Заедно с тях влязоха празничният дух и благословието.

“Пожелаваме на вас и вашите зрители весело посрещане на коледните и новогодишните празници. Нека новата година да бъде по-здрава и по-успешна”, каза един от коледарите.

“Искам да пожелая на себе си, на момчетата и на всички от ансамбъл “Българе” здраве”, допълни той.

Редактор: Ивайла Митева