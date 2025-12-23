Обичаят коледуване представиха в центъра на Русе. По традиция, преди да се съберат пред трапезата, с песни и наричания коледарите правят дефиле в центъра на града.

Шествието тръгна от сградата на Община Русе и премина по главната улица до Паметника на свободата. Участниците показаха българските традиции за здраве и берекет, наричайки за благополучието на русенци. А традиционна трапеза за Бъдни вечер беше пресъздадена от самодейците от читалищата в Средна Кула и село Николово.

Коледари обикалят домовете срещу зли сили

Веднага след пристигането на шествието, в 12:00 часа, на малката сцена до Паметника на свободата започна концерт. Организаторите напомнят, че Коледното градче ще продължи да работи и през празничните дни, предлагайки място за разходка и настроение в сърцето на Русе.

Празничната програма на 31 декември ще включва участие на Владо Михайлов и група REWIND. Водещи на събитието ще бъдат актьори от Държавен куклен театър - Русе, а за присъстващите е предвидена и традиционна томбола с награди.