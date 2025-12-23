-
Спортни новини (23.06.2025 - обедна)
-
Осигурени са средства за програмата "Топъл обяд“ до края на септември 2026 г.
-
Йоаким Каламарис: Въпреки блокадите, българите могат да пътуват спокойно към Гърция
-
Проучване: По-малко компании дават коледни бонуси тази година
-
МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори
-
Часове преди Коледа: Колко ще струва празничната трапеза
Участниците пресъздадоха българските традиции за здраве и берекет
Обичаят коледуване представиха в центъра на Русе. По традиция, преди да се съберат пред трапезата, с песни и наричания коледарите правят дефиле в центъра на града.
Шествието тръгна от сградата на Община Русе и премина по главната улица до Паметника на свободата. Участниците показаха българските традиции за здраве и берекет, наричайки за благополучието на русенци. А традиционна трапеза за Бъдни вечер беше пресъздадена от самодейците от читалищата в Средна Кула и село Николово.
Коледари обикалят домовете срещу зли сили
Веднага след пристигането на шествието, в 12:00 часа, на малката сцена до Паметника на свободата започна концерт. Организаторите напомнят, че Коледното градче ще продължи да работи и през празничните дни, предлагайки място за разходка и настроение в сърцето на Русе.
Празничната програма на 31 декември ще включва участие на Владо Михайлов и група REWIND. Водещи на събитието ще бъдат актьори от Държавен куклен театър - Русе, а за присъстващите е предвидена и традиционна томбола с награди.
Последвайте ни