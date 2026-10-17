Задействането на член 4 от договора на НАТО трябваше да бъде поискано още след първата атака с дронове. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS полковник Владимир Миленски по отношение на ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България. По думите му ценното на член 4 е да не се стига до член 5.

Той определи реакцията на управляващите като отчайващо закъсняла. "Станахме свидетели на бавене след първия удар в очакване, че нещо може би ще се случи, което да даде възможност на правителството да каже, че това не е Русия. Моят извод е, че по отношение на националната сигурност нашето правителство реагира само на шамари. Няма стратегия, няма дългосрочно мислене", коментира полк. Миленски.

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"Нямам идея какви точно антидрон системи са поискали. Те не дават такава информация. Знаем, че парламентът утвърди закупуването на немска зенитно-ракетна система, която може да работи и като антидрон система", каза той.

"Дроновете са толкова скоротечно променящи се средства за воюване по отношение на своите характеристики, че това, което сме поискали, най-вероятно ще се окаже вече остаряло и неспособно", смята полковникът.

По думите му истинското ноу-хау що се отнася до антидрон системите се намира в Украйна. "В Украйна хората казват, че всяка седмица се появяват нови технологични разработки, нови идеи, които идват от бойното поле, които моментално се употребяват и се получава обратна информация за това дали работят. До колко е модерно това, което ще получим, след като там се променя всяка седмица?", попита той.

Полк. Миленски заяви още, че един план за конвоиране на търговските кораби би изиграл ролята на възпиращ фактор.

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