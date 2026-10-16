„Няма доказателства за участието на която и да е страна в атаките срещу кораби в изключителната икономическа зона на България". Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

По думите ѝ инцидентът бил обсъден на среща между руския посланик в България Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев на 13 октомври. „Към момента няма доказателства за съпричастност на която и да е страна към ударите срещу корабите“, заяви Захарова по време на брифинг.

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Тя посочи, че това е основният извод от разговора между Митрофанова и Радев относно случилото се в българската изключителна икономическа зона.

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Редактор: Дарина Методиева