Франция е обхваната от демонстрации срещу високите цени и политиката на правителството във социалната сфера. В последните часове избухнаха масови безредици в няколко града. Полицията употреби сълзотворен газ и палки, за да разпръсне протестиращи във френските градове Париж, Лион и Страсбург. Това съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Франция, цитирано от ДПА.

Първите сблъсъци станаха малко, след като протестиращи излязоха по улиците на цяла Франция.

В Марсилия демонстранти се опитаха да нахлуят в полицейско управление и да извършат грабежи в магазини, посочи министерството. Протестиращи влязоха и в кметството, а в Лион подпалиха голям туристически офис в центъра.

Около 100 души са арестувани за носене на оръжия и други забранени предмети, съобщи полицията в Париж. „Шанз-Елизе“ е блокиран, а магазините се барикадираха.

Резиденцията на префекта във френския град Бордо бе разграбена. На място е изпратена елитната полицейска част, съобщиха местните власти

Френските „Жълти жилетки“ се присъединяват към протестите на учениците и студентите

Снимка: БГНЕС

Френският президент Еманюел Макрон снощи призова хората да протестират мирно.

Министерството на вътрешните работи регистрира 140 демонстрации с 32 800 участници в страната до обед. А в национален мащаб са арестувани най-малко 300 души.

Около 170 000 души се очакваха днес да излязат да протестират по улиците във Франция – между 30 000 и 60 000 от тях само в Париж. Днес следобед са планирани шествия във френската столица и други градове.

Видео: "Ройтерс"

Според френското Вътрешно министерство се наблюдава много силна мобилизация на ултралевите, които според властите ще се опитат да предизвикат безредици. Целенасочени насилствени атаки от маскирани протестиращи са извършени в Париж, Марсилия, Рен, Тулуза и Анже.

Снимка: БГНЕС

Министерството информира за опити за грабежи, нападения срещу служители на правоприлагащите органи, палежи на обществени места и целенасочени атаки срещу властите и медиите.

Около сто маскирани демонстранти блокираха достъпа до десния телевизионен канал "Се Нюз" в Париж, съобщиха местните медии. В сградата се помещава и радиостанция "Юроп 1".

Планирано е ученици и студенти също да се включат в протестите. От седмици те организират демонстрации за по-добри условия в училищата.

Редактор: Габриела Павлова