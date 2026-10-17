Снимка: БГНЕС
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Арестувани са 166 души
Франция е обхваната от демонстрации срещу високите цени и политиката на правителството във социалната сфера. В последните часове избухнаха масови безредици в няколко града. Полицията употреби сълзотворен газ и палки, за да разпръсне протестиращи във френските градове Париж, Лион и Страсбург. Това съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Франция, цитирано от ДПА.
Първите сблъсъци станаха малко, след като протестиращи излязоха по улиците на цяла Франция.
В Марсилия демонстранти се опитаха да нахлуят в полицейско управление и да извършат грабежи в магазини, посочи министерството. Протестиращи влязоха и в кметството, а в Лион подпалиха голям туристически офис в центъра.
Около 100 души са арестувани за носене на оръжия и други забранени предмети, съобщи полицията в Париж. „Шанз-Елизе“ е блокиран, а магазините се барикадираха.
Резиденцията на префекта във френския град Бордо бе разграбена. На място е изпратена елитната полицейска част, съобщиха местните власти
Френските „Жълти жилетки“ се присъединяват към протестите на учениците и студентите
Снимка: БГНЕС
Френският президент Еманюел Макрон снощи призова хората да протестират мирно.
Министерството на вътрешните работи регистрира 140 демонстрации с 32 800 участници в страната до обед. А в национален мащаб са арестувани най-малко 300 души.
Около 170 000 души се очакваха днес да излязат да протестират по улиците във Франция – между 30 000 и 60 000 от тях само в Париж. Днес следобед са планирани шествия във френската столица и други градове.
Видео: "Ройтерс"
Според френското Вътрешно министерство се наблюдава много силна мобилизация на ултралевите, които според властите ще се опитат да предизвикат безредици. Целенасочени насилствени атаки от маскирани протестиращи са извършени в Париж, Марсилия, Рен, Тулуза и Анже.
Снимка: БГНЕС
Министерството информира за опити за грабежи, нападения срещу служители на правоприлагащите органи, палежи на обществени места и целенасочени атаки срещу властите и медиите.
Около сто маскирани демонстранти блокираха достъпа до десния телевизионен канал "Се Нюз" в Париж, съобщиха местните медии. В сградата се помещава и радиостанция "Юроп 1".
Планирано е ученици и студенти също да се включат в протестите. От седмици те организират демонстрации за по-добри условия в училищата.Редактор: Габриела Павлова
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