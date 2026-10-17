Ако искат веригите, банките, застрахователните дружества, чейндж бюрата да няма свръхпечалба за тях, те спокойно могат да си намалят цените, гражданите да бъдат облагодетелствани и те няма да плащат тази свръхпечалба. Свръхпечалбата се въвежда за подпомагане на българското общество и връщане на тези средства в обществото. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" Даниел Парушев от "Прогресивна България".

"Ако вземем пример от другите европейски държави, и Италия, и Испания, и Франция имат такава свръхпечалба. Това не е някаква новост. Това е една правилна мярка. Управителят на БНБ гледа от собствената си камбанария. Той сподели, че ще се увеличат лихвите. Няма логика да стане, защото се намираме в конкурентна среда", каза Парушев.

"Банките и също така БНБ на всяко тримесечие излизат и казват, че са в добра ликвидност. При положение че на всяко тримесечие споделят, че в момента банковата система е изключително стабилна, и сега ще увеличават лихвите, това не е състоятелно", коментира още той.

Бюджет 2027 под натиск: КНСБ иска по-високи доходи, бизнесът предупреждава за допълнителни разходи

По отношение на минималната работна заплата Парушев подчерта, че разговорите за нея са водени със синдикатите. "КНСБ и представителите на синдикатите имат пълното право да протестират. Друг е въпросът да го правят, когато наистина е нужно. Само допреди един месец те бяха съгласни с тези изчисления. Сега изведнъж в рамките на няколко дни се появяват протестни действия. Беше странно, че така рязко тръгнаха в тази посока", коментира той.

По отношение на цените на горивата Парушев коментира, че дори да се свали ДДС на горивото не се очаква поевтиняване. "За да се намалят цените, ние махнахме акцизът на пропан-бутана. Тоест хората, които зареждат на газ са привилегировани. Дадохме възможност за тези допълни 50 евро на 550 хил. души, което е положително", отбеляза той.

"Това, което искахме да направим, включително с позитивните мерки, които направихме и в КЗК и в КЗП, е да запазим цените и по някакъв начин изкуственото повишаване на едни търговски вериги да спре. Големите търговски вериги, които по всякакъв начин се възползват от българските граждани, със сигурност ще разберат, че това не е добър повод и начин да го правят", заяви още той.

Що се отнася до промени в Конституцията, които да премахнат "домовата книга" и да увеличат децентрализацията на общините Парушев заяви, че "Прогресивна България" би подкрепила такъв проект. "Включително ние ще внесем такава промяна, защото тя е полезна за българското общество. Президентът да бъде наистина човекът, който да взима съответните решения. Колегите, които са в правната комисия, работят по тези въпроси", посочи той.

Радев: „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

За атаките по кораби в Черно море Парушев заяви, че територията на България е защитена и това се случва, защото сме членове на НАТО, но и защото Военноморските сили и Военновъздушните сили си вършат добре работата. "След проведените срещи в Брюксел премиерът Радев и президентът на Румъния казаха, че в момента няма опасност за териториалната цялост на нито една държава", заяви Парушев.

"В момента дипломацията е на първо място и тази съвместна колаборация между трите държави - Турция, Румъния и България - в момента е на най-добрата си позиция от дипломатическа гледна точка", каза той. Парушев увери още, че ценови шок, който да бъде предизвикан от атаките с дронове в Черно море, не се очаква.

Повече гледайте във видеото.