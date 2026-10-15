Преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел премиерът Румен Радев коментира значението на рафинерията на „Лукойл“ в България и високите цени на горивата в Европа. По думите му по време на видеоконференцията на 6 октомври той е поставил въпроса за бъдещето на компанията и рафинериите в контекста на тарифите за горивата и електроенергията.

Премиерът подчерта, че през последните две десетилетия Европа е закрила редица свои рафинерии и днес е силно зависима от доставките на готови горива, включително авиационно гориво. „Ние приемаме „Лукойл“ като много важен актив не само за България, но и за целия свят“, заяви Радев.

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Той посочи, че решенията за бъдещето на компанията се вземат извън България и Европейския съюз. Затова призова европейските партньори да се ангажират с темата и настоя Европа да има обща позиция при определянето на бъдещето на рафинерията.

► Минимална заплата от 1000 евро – цел без гарантирано финансиране

Радев заяви, че би искал минималната работна заплата в България да достигне поне 1000 евро, но посочи, че в момента това е труднопостижимо заради прекомерния бюджетен дефицит.

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„Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме добро решение“, заяви премиерът.

Редактор: Маргарита Стоянчева