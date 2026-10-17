Около 5 хиляди души, които са пострадали от обилните валежи в Истанбул, ще получат по 10 хиляди турски лири (около 180 евро) обезщетение. Изплащането ще започне в понеделник. Това обяви валията на Истанбул Давут Гюл, съобщи ТРТ Хабер.

Той, заедно с група специалисти, днес бе на инспекция в квартала „Аязага” в района Саръйер край брега на Босфора, за да обследват обстановката и нанесените поражения. Четирима души - 14 годишно момче и трима мъже, загинаха. Трима души все още са в неизвестност. По думите на валията двама от тях са турски граждани, а третият е гражданин на Туркменистан. Спасителни екипи продължават издирването им, съобщи специално за БТА Нахиде Дениз.

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Изминалата нощ в Истанбул премина спокойно, без валежи както в европейската, така и в азиатската част на мегаполиса. Според метеорологичните прогнози днес следобед и утре се очакват отново валежи, но няма да бъдат така интензивни, както в предишните дни. Малка е вероятността да бъдат съпроводени с бури и силни ветрове. Градският транспорт в мегаполиса работи нормално, няма прекъсвания на електричеството.

Снимка: БТА

„Към Координационния център за бедствия са сформирани спасителни екипи с хора и техника. Дейностите по отводняване на водата в района до голяма степен приключиха. Останали са няколко малки участъка, които се очаква да бъдат изчистени днес“, каза той.

В същото време днес се предвижда да започне събарянето на сградите, построени край коритото на реката Деребою, която преля и причини тежките наводнения в района. По информация на ТРТХабер основите на четириетажна сграда и други постройки са били построени върху коритото на реката, която преминава в района.

„Днес започваме разрушаването на стадиона, магазините и офисите в центъра на „Аязага”. В зависимост от оценките на експертите ще бъдат разрушени всички сгради, построени върху или покрай коритата на реките и в други райони”, посочи Гюл.

​Снимка: БТА

Министерството на околната среда, урбанизацията и изменението на климата ще реализира проект за градска трансформация в квартала. Проектът предвижда разрушаване на рисковите сгради и построяването на нови на тяхно място по модела, който се прилага спрямо разрушенията при земетресенията.

Според специалистите строителството на сгради върху или покрай речни корита е ключов катализтор за увеличаване на последиците от екстремните валежи в градска среда.

Редактор: Габриела Павлова