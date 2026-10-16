Снимка: БТА
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Четири вече са жертвите на природното бедствие
„Оцеляхме като по чудо. Бяхме в окото на бурята”. Това разказа в предаването „Здравей, България” българинът Атанас Лазаров, който преживял стихията в Истанбул.
Загиналите са четирима, а обявените за издирване - петима. 7 души продължават да се лекуват в болница, след като пострадаха при бедствието в южната ни съседка в четвъртък.
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Атанас Лазаров разказва, че изведнъж завалял много силен дъжд. „Качихме се на такси и час и половина пътувахме до хотела. През това време магистралата се превърна в река”, разказва още той.
„Днес е доста по спокойно. Градът се връща към своя обичаен ритъм”, каза още българинът.
Повече гледайте във видеото.
Снимка: БТАРедактор: Ина Григорова
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