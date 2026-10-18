В района на старозагорското село Голямо Дряново се намират едни от най-големите орехови масиви в България. Тази година реколтата е много добра, а качеството на ядките – високо. Въпреки това производителите са изправени пред сериозни трудности заради евтиния внос, основно от Китай, който подбива цените на българската продукция.

Голямо Дряново често е наричано Царството на орехите. В района има близо 10 хиляди декара орехови насаждения, а традицията в отглеждането им се предава между поколенията.

„Наистина можем да кажем, че това е царството на ореха. Голямодряновци са преценили, че ако посадят дърво на своята земя, то ще даде плод и за техните внуци и правнуци“, разказа Мариана Георгиева.

През 2026 г. реколтата от първокачествени орехови ядки е повече от добра, но проблемът е в реализацията ѝ. Според производителите пазарът е залят от вносна продукция, основно от Китай, която се продава на значително по-ниски цени.

Освен трудностите с продажбите, прибирането на реколтата също става все по-скъпо. Въпреки механизацията на процеса, производителите трябва да покриват разходите за работници, управление на машините и гориво.

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„Трябва да се прецени колко да се плати на работника, който събира реколтата, на човека, който управлява машината, както и за горивата. Разходите са високи, защото хората не могат да работят срещу ниски заплати“, обясни орехопроизводителят Георги Василев.

Ценовата разлика между българската и вносната продукция допълнително затруднява местните стопани. Вносните орехови ядки се продават на едро за около 4 евро за килограм, докато цената на българските първокачествени ядки достига 9 евро.

По думите на Василев подобна ситуация е особено тежка за производителите. Те имат възможност да се конкурират по качество, но не могат да предлагат продукцията си на цените на китайския внос. Надеждата им е потребителите да оценят разликата и да изберат българското производство.

Родните орехи се отличават с едри ядки, добри вкусови качества и привлекателен външен вид. Те са и с високо съдържание на мазнини, включително полезни омега-3 и омега-6 мастни киселини.

В Голямо Дряново производителите се надяват, че българският избор ще надделее. Орехови дървета има почти във всеки двор на селото, а местната традиция свързва консумацията на орехи със здравето и дълголетието.

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