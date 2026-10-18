"Чесънът ни е много по-добър от чесъна ви". Така родните производители на този толкова полезен зеленчук се обръщат към вноса, който обаче винаги отговаря с “Чесънът ни е много по-евтин от чесъна ви". И както много често се случва на българския пазар, за потребителите цената се оказва по-важен фактор от качеството и така в последните години българският чесън, макар и по-качествен, губи битката на пазара от по-евтиния вносен чесън.

Горещото време и сушата не са по вкуса на чесъна и това в последните месеци е голямото предизвикателство, разказват производителите от Долни Раковец. Дали ще има реколта зависи от подхода на стопаните и начина на полагане на грижи.

Вносът задушава българските плодове и зеленчуци

"Тази година беше малко трудна за производство на чесъна, защото имаше много големи жеги, но понеже имаме добра обработка на почвата - нашият чесън излезе с много голямо качество, едър и здрав. Много от хората тук се опитаха да произвеждат чесън, както и в другите села, но не се получава", твърди производителят на чесън Анелия Иванова.

В склада на Анелия чесън за продан вече почти няма. Останали са само количества за семе.

"При нас чесънът се свърши много бързо. В момента имаме само среден и дребен. Както и семето, което сме си запазили. От 7 евро до 15 евро продавахме най-скъпия, но интересното е, че най-скъпия свърши най-бързо - тоест най-едрият", твърди тя.

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Анелия Иванова разказва, че е успяла да продаде чесъна си, защото много внимателно всяка година преценява какви количества да засажда. Никога не надценява пазара си и затова няма проблем при продажбите. Чесън не ѝ остава никога.



В Долни Раковец Анелия Иванова и семейството ѝ чувстват като мисия запазването на българския чесън. Затова в последните години се съгласяват безвъзмездно да засаждат и отглеждат чесъна на над 20 други местни земеделци.

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