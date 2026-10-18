В неделя призори в някои ниски райони видимостта ще бъде понижена. През деня ще преобладава променлива облачност с временни разкъсвания. Преди обяд са възможни слаби превалявания в планинските райони на Западна и Централна България, а привечер – на места в североизточните райони. Дневните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса.

В понеделник преди обяд облачността бързо ще намалее и в следобедните часове над Западна България ще бъде предимно слънчево. В източните райони ще има променлива облачност, но с минимална вероятност за локални незначителни превалявания. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще са от 16 до 21 градуса.

Променлива облачност и температури до 17 градуса в събота

Във вторник и сряда ще се задържи предимно слънчево време, с временни увеличения на облачността, но без валежи. В сутрешните часове в котловините и низините ще има условия за мъгли или ниска слоеста облачност. Около средата на седмицата температурите ще достигнат своя връх за периода със стойности до 24-25 градуса.

Към края на работната седмица от запад на изток ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе временно интензивни локални валежи от дъжд и захлаждане. Почивните дни около изборите обаче отново ще бъдат преобладаващо слънчеви, с дневни температури между 15 и 20 градуса.

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