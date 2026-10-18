Премиерът Марк Карни съобщи за извънредната ситуация в базата „Уейнрайт”, все още няма официални данни за пострадали

Канадският премиер Марк Карни съобщи, че „сериозен инцидент“ е предизвикал голям пожар във военната база „Уейнрайт“ в провинция Алберта, предаде „Асошиейтед прес”. Към момента няма официална информация за точните причини за инцидента и дали има пострадали военнослужещи.

Във военната база „Уейнрайт“ в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар. Нашите мисли са с всички засегнати смели жени и мъже“, написа Карни в социалните мрежи.

Премиерът на провинция Алберта Даниел Смит определи пожара като „значителен и трагичен“ и заяви, че той засяга голям брой военнослужещи.

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Карни посочи, че федералното правителство работи в пълна координация с провинциалните и местните власти. Федералните и местните власти поддържат непрекъснат контакт.

Смит изрази благодарност към екипите за спешна помощ и към всички, които оказват съдействие и медицинска подкрепа на засегнатите в района на базата.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: Бойчо Попов, БТА

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