Канадският премиер Марк Карни съобщи, че „сериозен инцидент“ е предизвикал голям пожар във военната база „Уейнрайт“ в провинция Алберта, предаде „Асошиейтед прес”. Към момента няма официална информация за точните причини за инцидента и дали има пострадали военнослужещи.

DEADLY INCIDENT AT CANADIAN MILITARY BASE LEAVES DEAD AND INJURED AS MAJOR FIRE ERUPTS IN ALBERTA https://t.co/QqCWdFpGKB — Aerion Reporters (@Aerionreporter) October 18, 2026

„Във военната база „Уейнрайт“ в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар. Нашите мисли са с всички засегнати смели жени и мъже“, написа Карни в социалните мрежи.

Премиерът на провинция Алберта Даниел Смит определи пожара като „значителен и трагичен“ и заяви, че той засяга голям брой военнослужещи.

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Карни посочи, че федералното правителство работи в пълна координация с провинциалните и местните власти. Федералните и местните власти поддържат непрекъснат контакт.

Смит изрази благодарност към екипите за спешна помощ и към всички, които оказват съдействие и медицинска подкрепа на засегнатите в района на базата.

Редактор: Мария Барабашка