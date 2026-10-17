Снимка: БТА/АП
Сред жертвите са пет жени и 5-годишно дете
Най-малко шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в района на Кокс Базар в Югоизточен Бангладеш. Това е най-популярната туристическа дестинация в страната, предаде „Ройтерс”, позовавайки се на властите.
Служителят в отдела за пожарна безопасност и гражданска защита Долон Ачаря заяви, че огънят избухнал тази сутрин в комплекса Tuptup Restro and Resort на плажа Патуартек. Пламъците изпепелили базата изцяло. Мястото на инцидента се намира на над 320 километра от столицата Дака.
Опустошителни горски пожари изпепелиха домове в Калифорния
Пожарникарите са извадили обгорените тела от вътрешността на сградата. Шестима ранени са били спасени и транспортирани в болница. Екипите на три пожарни автомобила се борили близо два часа с пламъците.
Говорителят на службата за пожарна безопасност Талха Бин Джасим уточни, че загиналите са „пет жени и едно 5-годишно момче, като повечето от тях са пристигнали от столицата Дака“.
Комплексът от двуетажни постройки с дървена конструкция е функционирал като ваканционен клуб на самия бряг, в непосредствена близост до панорамния булевард „Марин Драйв“. Според сайта на обекта той предлагал настаняване в екостил с гледка към Бенгалския залив и околните хълмове.
Причината за пожара все още се изяснява. Главният администратор на района М. А. Манан съобщи, че се води разследване за обстоятелствата около трагедията и размера на нанесените щети.
Районът на Кокс Базар е прочут с най-дългата непрекъсната естествена пясъчна ивица в света и привлича над 3 милиона туристи годишно, предимно местни граждани, отбелязва ДПА.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни