Домове бяха унищожени от горски пожари в американския щат Калифорния, където силни ветрове разпалват пламъците и оставиха хиляди домакинства без електричество.

За да предотвратят възникването на нови огнища, енергийни компании превантивно изключиха електропроводи в южната част на щата. Хиляди жители са евакуирани.

Пожар в централата на „Сауди Арамко“ в Рияд след атака на йеменските хути

Близо 200 хектара са изпепелени южно от мегаполиса Лос Анджелис, съобщиха от противопожарната служба на окръг Ориндж. Кадри показват пламъци, обхванали вили и околни хълмове. В гасенето на огъня се включиха и хеликоптери.

При температури, достигащи 38 градуса по Целзий, Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за „голяма опасност от мащабни и бързо разпространяващи се горски пожари“ в района на Лос Анджелис. Огнеборците се борят с пламъци и в района на Малибу, както и в близост до военна база.

Редактор: Мария Барабашка