Пожар избухнал в централата на държавния саудитски петролен гигант „Сауди Арамко“ след атака на йеменската милиция хути, съобщи саудитското министерство на енергетиката в Рияд. От там казаха още, че пожарът е ограничен и че никой не е пострадал.

Водената от Саудитска Арабия военна коалиция, бореща се срещу подкрепяните от Иран хути, заяви, че ракета, изстреляна от милициите, е била прехваната и унищожена.

„Сауди Арамко“ е една от най-ценните компании в света. Централата ѝ е в столичния район Дамам, откъдето се управлява производството и износът на петрол.

Саудитска Арабия атакува петролни обекти в Йемен, хутите заплашиха с ответни удари

Хутите по-рано заплашиха да атакуват централата на петролния гигант и да предприемат допълнителни удари по летището в Рияд, ако Саудитска Арабия атакува йеменската столица Сана, която хутите контролират от около десетилетие.

Военният говорител на хутите Яхия Сари заяви, че движението е атакувало централата на „Арамко“ и други цели, използвайки дронове, ракети и крилати ракети, причинявайки „пожари и разрушения“. Той каза, че ще последват още атаки срещу саудитски летища и енергийни съоръжения.

12 убити и над 300 ранени при ракетен обстрел на летището в Рияд от хутите

Саудитските власти за гражданска защита съобщиха, че две крилати ракети са били прехванати над Рияд през нощта. Падащи отломки са ранили четирима души и са повредили 15 къщи.

Междувременно боевете продължават в Йемен, включително в провинция Таиз, където сблъсъците бушуват от седмици. Източници от правителствените сили съобщиха, че хутите са превзели ключова точка за достъп до град Таиз след тежки сблъсъци с войници на международно признатото правителство.

Таиз е третият по големина град в Йемен и е бил обсаден в продължение на години по време на гражданската война. Хутите се стремят да поемат пълен контрол над този стратегически важен град.

Редактор: Цвета Лазаркова