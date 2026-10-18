Течащ покрив, проблеми с електрическата инсталация и помещения, които трудно се отопляват. За тези условия сигнализират членове на три пенсионерски клуба във Видин. Възрастните хора настояват за спешни мерки и предупреждават, че ако не бъдат чути, ще блокират сградата на общината.

Трите клуба се помещават в сградата на бивша детска градина. Ремонт не е правен от десетилетия, разказват пенсионерите.

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„Прозорците ни не се отварят, отварят ни се само вратите. Покривът тече, на три места слагаме кофите“, каза председателят на пенсионерски клуб „Белия Дунав“ във Видин Елка Исаева.

„С един климатик се мъчим да отоплим двете помещения и треперим, защото инсталацията е много зле - дали няма да се запали“, сподели членът на клуба Анелия Василева.

За да се стоплят и да не натоварват допълнително старата електрическа инсталация, пенсионерите носят дърва от вкъщи и палят печката.

„Носим дърва, палим, чистим, оправяме се и малко, малко да е топло“, допълни Василева.

В трите пенсионерски клуба членуват над 300 души. Всеки клуб заема отделни помещения в сградата.

„Столовете са, кой каквото ни е дал дарение. Мушамите са от нас, защото сме си купили ние и всичко ни е дарение“, обясни Исаева.

Санитарните помещения също се нуждаят от спешен ремонт, разказват възрастните хора.

„Да не ви говоря за тоалетните. Срам и позор. А като ни дойдат гости, само при мисълта, че трябва да отидат там, по-добре да не сме в клуба“, каза Василева.

Пенсионерите многократно са чували обещания за ремонт на сградата.

„Направихме проектно-сметна документация. Изпратиха една колежка, с която описахме всичко, което трябва да се извърши“, разказа членът на пенсионерски клуб „Белия Дунав“ Тошко Тодоров. По думите му това е станало миналата година, но засега няма резултат.

От община Видин обясниха, че вече са заделени 155 хиляди евро за ремонтни дейности в сградата. Предстои да бъдат гласувани и допълнителни средства.

„В тази сума влизат основните ремонти на покрива, подмяна на дограмата и ремонт на санитарните възли. През зимата няма да се работи. То е ясно, докато трае процедурата за избор на изпълнител, ще мине доста време, така че най-вероятно ще се започне ремонтът от пролетта на другата година“, обясни заместник-кметът на Видин Румен Лилов.

Възрастните хора се надяват това да не е поредното обещание.

„Просто ни боли от отношението, боли ни. Последното всъщност е, ако отидем и затворим общината и един ден да не работи, докато не дойдат строителите тук“, заяви Малина Башлийска.

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