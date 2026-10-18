Във врачанското село Малорад се провеждат частични местни избори за кмет на населеното място. До извънредния вот се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на досегашния кмет, който бе избран за втори мандат преди три години. Причината е влязла в сила присъда заради шофиране след употреба на наркотични вещества.

„В конкретния случай имаше съдебно дело, тъй като кметът беше хванат да шофира с наркотици. Водиха се съдебни дела, влезе в сила присъда и след това вече се задействаха необходимите мерки от Общинската избирателна комисия да бъдат прекратени пълномощията, да бъде избран временно изпълняващ длъжността кмет и вече да бъде издаден указ на президента“, коментира говорителят на Общинската избирателна комисия Силия Иванова. Присъдата на отстранения управник е условна, с изпитателен срок от шест месеца.

Машини в метрото и симулация на гласуване през телефона: ЦИК с подробности за вота наесен

Изборният ден в селото започна нормално в 7:05 часа, като за доверието на избирателите се състезават петима кандидати, издигнати от пет различни политически партии. Гласуването е организирано в общо пет секции, две от които са подвижни за хората със здравословни затруднения, а в други две се гласува изцяло машинно без смесен вот на хартия. Всички машини заработиха нормално и без никакви технически проблеми.

„Това не е непознат процес вече. На самото обучение ми направи впечатление, че хората все още помнят предходния път, когато се гласува само на машини. Секционните комисии знаят какво трябва да направят. Хората са сравнително запознати, сравняват го с картата на банкомата, така че се справят“, заяви още Силия Иванова относно машинния вот.

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