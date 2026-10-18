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Писателката насърчава родителите да четат заедно с децата си и да споделят тези сближаващи моменти
Българската писателка Радостина Николова е сред кандидатите за наградата „Астрид Линдгрен“ - едно от най-престижните отличия в света на детската литература, наричано още „Нобеловата награда за детска литература“.
В „Събуди се“ тя сподели вълнението си от номинацията и разказа как изгражда връзка с младите читатели.
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„Усещането е невероятно“, каза Николова. По думите ѝ емоцията е станала още по-силна заради многобройните поздравления, обаждания и мили думи, които е получила.
Писателката се старае да не отказва покани за срещи с деца в страната, а понякога и в чужбина. На тях разговорите не се ограничават до книгите ѝ, а обхващат всичко, което вълнува младите читатели.
„Децата много усещат, когато ние сме честни, открити с тях, и по този начин ни гласуват доверие“, обясни Николова. Според нея това доверие ги насърчава по-лесно да посегнат и към книгите ѝ.
„Съветът ми и към родителите е да четат заедно с децата си, защото това са едни изключително ценни, сближаващи моменти“, подчерта тя.
Повече гледайте във видеото.
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