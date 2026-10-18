Литва издаде предупреждение към жителите на централните и северните райони на страната да потърсят укритие за около час в неделя сутринта. Причината - неидентифициран летящ обект, който навлезе във въздушното ѝ пространство. По информация на армията и Националния център за управление на кризите вероятно става въпрос за дрон.

Министърът на отбраната Робертас Каунас заяви, че безпилотният апарат вероятно е навлязъл от Полша, предаде „Ройтерс”. Той съобщи, че е предложил на полския си колега съвместно разследване.

Полските военни също проверяват възможно нарушение на въздушното пространство. Говорител на Министерството на отбраната уточни, че радарните системи не потвърждават преминаване на обект от Полша към Литва. Двете страни продължават да обменят информация.

Румънски изтребители свалиха два дрона над Черно море

По време на обявената „червена тревога” изтребители на НАТО бяха изпратени в района, а летището в Каунас временно преустанови работа.

От Алианса потвърдиха, че два италиански изтребителя Eurofighter са били вдигнати във въздуха в отговор на дрона. Поради облачното време екипажите не успели да идентифицират визуално обекта, като не е направен опит той да бъде свален.

След изчезването му от радарите литовски военни започнали проверка за останки в района на село Юоджонис, в северната част на страната. По думите на Каунас част от отломките са ударили цивилен автомобил.

Съседна Латвия също издаде за кратко предупреждение за въздушна опасност в някои райони по границата с Литва.

Редактор: Габриела Павлова