Снимка: iStock, илюстративна
По първоначална информация на 56-годишния шофьор му прилошало и е изгубил контрол
Движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София е затруднено заради изтичане на гориво от катастрофирал товарен автомобил. Инцидентът е станал на 157-ия километър, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът за произшествието е подаден минути преди 17:00 часа. По първоначална информация на 56-годишния шофьор му прилошало и е изгубил контрол над камиона. Мъжът е транспортиран в болница.
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Заради инцидента и изтичането на гориво движението в участъка се осъществява временно само в изпреварващата лента. На място има полицейски екип. Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.Редактор: Габриела Павлова
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