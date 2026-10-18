Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че близките му отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп ще им помогнат да „премахнат иранската заплаха“, ако спечели оспорваната изборна надпревара.

Изявлението му дойде малко след като американският президент изрази подкрепата си за него, предаде АФП.

Тръмп подкрепи Нетаняху на изборите в Израел

Във видеозапис, публикуван от партията му „Ликуд“, Нетаняху призова избирателите да се вслушат в думите на Тръмп, като ги увери: „Ние сразихме Иран“.

Той добави, че партньорството им „ще продължи, за да премахнем иранската заплаха през следващите две години или дори по-рано“.

Редактор: Габриела Павлова