Американският президент Доналд Тръмп подкрепи днес изпадналия в затруднено положение израелски премиер Бенямин Нетаняху в кампанията му за преизбиране, предаде "Асошиейтед прес".

Това е желана подкрепа заради популярността на Тръмп, но такава, която американският лидер не даваше в продължение на месеци, тъй като стратегиите на двамата лидери в Близкия изток се различават, отбелязва АП.

Тръмп днес написа в публикация в социалната си мрежа Truth Social, че Нетаняху е "премиер - голям боец и още повече - велик партньор за мир във войната срещу Ислямска република Иран".

Парламентарните избори в Израел ще бъдат проведени на 27 октомври. Това е първият национален вот в страната след атаките на "Хамас" през 2023 г.

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Липсата на подкрепа от страна на Тръмп беше отчитана като неуспех за израелския премиер - политик от дясната партия "Ликуд", който представя близките си отношения с Тръмп като предимство за задържането си на власт, посочва АП.

Нетаняху благодари на американския президент за подкрепата, предаде Франс прес.

"Благодаря Ви, г-н президент Тръмп, за огромната подкрепа и за съвместната ни работа. Заедно ще доведем мисията докрай!" , написа Нетаняху в социалната платформа Екс.

Редактор: Габриела Павлова