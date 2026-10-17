Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени с указ прилагането на определени санкции, ограничения и мита, свързани с Русия. Те бяха залегнали в подписания от самия него преди месец „Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.” , предаде „Ройтерс”.

Законодателният акт, популярен като Закона на Линдзи Греъм, носи името на сенатора от Републиканската партия, който почина внезапно през юли. Приживе той беше известен като ревностен застъпник за оказването на помощ на Украйна.

Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм", Зеленски му благодари

Редактор: Мария Барабашка