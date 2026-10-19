Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигнаха в Рилския манастир за честванията, посветени на свети Йоан Рилски. Днес е третият ден от посещението на Вселенския патриарх у нас и кулминацията на тържествата от визитата му в България. ​

Рилската света обител отбелязва своя празник и деня, в който Българската православна църква почита паметта на преподобния Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител на българския народ.

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​На 19 октомври, известен сред народа и като Отчовден, Църквата възпоменава пренасянето на честните мощи на светеца от Рила в Средец. През тази година честванията са с особен юбилеен характер – отбелязват се 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил бяха посрещнати на Дупнишката порта в манастира от архиереи на Българската православна църква.

Снимка: Ярослав Ставрев, кореспондент на БТА в Кюстендил

​Празничните богослужения започнаха снощи с всенощно бдение с петохлебие, което продължи до 3:00 часа сутринта. В главния манастирски храм Вартоломей и Даниил отслужиха празнична патриаршеска съборна света литургия.

В словото си след богослужението патриарх Даниил подчерта духовното значение на празника, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

„Особена радост и благословение за всички нас е в този празничен ден, който е кулминация на тържественото отбелязване през настоящата година на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, да бъдем заедно с нашия събрат и приятел в Христа, архиепископа на Константинопол и Вселенски патриарх Вартоломей, който с готовност се отзова на поканата на Българската православна църква и на Светия синод да сподели и съпреживее с всички нас този толкова важен празник“, каза българският патриарх.

Вселенският патриарх Вартоломей посочи, че свети Йоан Рилски е не само закрилник на България, но и духовен пример за цялото православие. В словото си той призова вярващите да пазят заветите на светеца и чистотата на православната вяра.

„Дойдохме тук с дълбоко вълнение и голяма радост не само защото желаем да се поклоним на свети Йоан Рилски, когото и ние особено почитаме, и на неговите благодатни мощи, които от векове почиват на това свято място, и да измолим неговото застъпничество пред Бога за всички нас и за Църквата. Дойдохме също и защото самите вие сте ни скъпи и винаги копнеем да се порадваме на вашите лица, да видим вашия духовен напредък и преуспяване в Бога, да се съединим в молитва и свещенодействие, извършвайки тайнството на Църквата в божествената литургия, и заедно да участваме в общението на живота като истински братя в Христа“, каза патриарх Вартоломей.

Снимка: Ярослав Ставрев, кореспондент на БТА в Кюстендил

По време на празничното честване патриарх Вартоломей подари на Рилския манастир пастирски жезъл, кръст за благословение, комплект богослужебни съдове и други дарове за светата обител в памет на историческото си посещение. Той връчи и икона на свети Йоан Рилски, изобразяваща един от най-старите известни образи на светеца, чийто оригинал се съхранява в музея на Рилския манастир.

Сред гостите на празника бяха бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски, посланикът на Република Гърция в София Деспина А. Кукулопулу, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин, преподаватели от висшето училище, както и кметове на общини от област Кюстендил.

Снимка: Ярослав Ставрев, кореспондент на БТА в Кюстендил

След края на светата литургия се състоя традиционно литийно шествие с иконата на преподобния Йоан Рилски около главния манастирски храм. По време на литията бяха отправени молитви за здраве, благоденствие и мир, както и за упокоение на починалите братя на манастира и на всички православни християни.

Във време на разделения и противопоставяния празникът на свети Йоан Рилски дава знак на надежда за съхраняването на единството в православния свят, каза Неврокопският митрополит Серафим след тържественото богослужение.

Снимка: Ярослав Ставрев, кореспондент на БТА в Кюстендил

„Има смут, има разделение и тези процеси на силно противопоставяне за съжаление не подминават църквата. Преживяваме вече не кратък период на вътрешни несъгласия и разрушаване на единството“, посочи митрополит Серафим. Според него посещенията между предстоятелите на поместните православни църкви са важен знак за стремежа към съхраняване на църковното единство.