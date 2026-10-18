„В този момент светът има изключителна нужда от мир. И, разбира се, ще се молим за единството на нашите Църкви“. Това заяви Вселенският патриарх Вартоломей при посещението си в София, където пристигна по покана на българския патриарх Даниил.

Двамата предстоятели участват в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Вартоломей в София: Църковното единство е постоянна задача (ВИДЕО+СНИМКИ)

„С голяма радост идвам за пореден път в България, вашата гостоприемна и красива страна“, заяви Вартоломей. Той подчерта, че този път е гост на „Негово Блаженство, брат патриарх Даниил“, с когото при двете му скорошни посещения в Турция са изградили искрено братско приятелство.

Снимка: БГНЕС

„Днес ще се помолим в този величествен храм „Св. Александър Невски“ за мира в света. В този момент светът има изключителна нужда от мир. И, разбира се, ще се молим за единството на нашите Църкви“, каза Вартоломей.

Посещението му е свързано с тържествата по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. „Утре ще имаме благословението да се поклоним пред великия светец на България и на цялото православие – свети Йоан Рилски, в неговия манастир“, заяви той.

Снимка: БГНЕС

Вселенският патриарх благодари на българския народ за топлото посрещане. „Благодаря на благочестивия български народ за любовта и гостоприемството, с които ме посреща и този път. И го благославям от името на Майката църква“, каза той.

Патриарх Вартоломей пристигна в София в събота и бе посрещнат в Синодалната палата от патриарх Даниил. При срещата двамата духовни водачи подчертаха значението на братските отношения между поместните църкви и съхраняването на православното единство. „Сърцето ни е отворено за Вас с братска любов в Христа“, заяви патриарх Даниил.

„Църковното единство не престава да бъде постоянна задача, която очаква своето осъществяване“, посочи Вартоломей.

Снимка: БГНЕС

В събота двамата патриарси откриха изложбата „Света гора Атон“ в Националния дворец на културата. Тя представя творби на Евтимий Варламис и фотографии на светогорски монаси.

По обяд двамата предстоятели ще отслужат заупокойна молитва на гроба на патриарх Неофит, намиращ се под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“.

Редактор: Мария Барабашка