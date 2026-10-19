От днес се въвежда частично ограничение за преминаване по Дунав мост при Русе. В продължение на две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320-метров участък ще е двупосочно в една лента.

Нови ограничения на Дунав мост при Русе: Движението ще бъде в една лента в продължение на осем дни

Превозните средства ще се пропускат на интервали от 20 минути в посока, като трафикът ще се регулира.

Строителите работят по монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста, като част от основния ремонт на съоръжението. Ограничения няма да се налагат от петък до неделя.

Редактор: Габриела Павлова