Шофьорите, които преминават през Дунав мост при Русе, трябва да се подготвят за временни ограничения на движението през втората половина на октомври. В два отделни периода трафикът ще се осъществява двупосочно само в една лента заради довършителни дейности по съоръжението. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограниченията ще обхванат участък с дължина 320 метра и ще бъдат въведени между 19 и 22 октомври, както и между 26 и 29 октомври. През почивните дни движението ще се осъществява без ограничения, свързани с тези ремонтни дейности.

Възстановиха двупосочното движение по Дунав мост при Русе предсрочно

Първият етап започва на 19 октомври в 9:00 часа и ще продължи до 17:00 часа на 22 октомври. През този период дясната лента ще бъде затворена, а автомобилите ще преминават последователно в двете посоки по лявата.

За да се избегне едновременното навлизане на превозни средства от двете страни, движението ще се пропуска на интервали от по 20 минути за всяка посока. Организацията на място ще се контролира от сигналисти.

Вторият етап е насрочен за периода от 26 октомври, 9:00 часа, до 29 октомври, 17:00 часа. Тогава ремонтните дейности ще се преместят в лявата лента, а двупосочният трафик ще бъде пренасочен в дясната. Редът за пропускане на автомобилите ще остане същият.

Причината за временните ограничения е монтирането на водоотвеждащи съоръжения в зоните на фугите на моста. Те са необходими за правилното отвеждане на водата и предпазването на конструкцията.

От пътната агенция предупреждават, че при лошо време графикът може да бъде променен.

Затвориха "Дунав мост" при Русе заради ремонт

Дейностите са част от основното обновяване на Дунав мост, което продължава и след възстановяването на нормалното движение през юни тази година. Тогава приключи ремонтът на пътните платна, а строителните екипи продължиха работа по долната конструкция на съоръжението, без да затрудняват автомобилния трафик. Според обявения от АПИ график цялостният ремонт трябва да приключи до 3 декември 2026 г

Редактор: Цветина Петкова