Двупосочното движение по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено предсрочно – около 16:00 часа днес. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като уточниха, че дейностите в затворения за основен ремонт 320-метров участък в платното в посока Румъния на този етап са приключили с ден по-рано от предвиденото.

За празничните дни и до 8:00 ч. на 8 януари 2026 г. всички видове превозни средства ще преминават без ограничения по съоръжението.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че през следващите дни предстои среща за набелязване на допълнителни мерки за облекчаване на трафика по време на коледно-новогодишните празници. Очакванията са за сериозен ръст в броя на преминаващите леки коли в посока от и към Румъния. На денонощие най-вероятно те ще надхвърлят 5000 до 6000. В постоянен контакт сме с всички институции от българска и румънска страна и сме готови да реагираме веднага при усложняване на пътната обстановка, коментира Драганов. Той призова повече от пътуващите да се възползват от възможността за онлайн заплащане на таксата за преминаване през моста.

БТА припомня, че основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе започна на 10 юли 2024 година. От АПИ уточниха, че през последната седмица на съоръжението са монтирани ограничителните системи и е положена пътната маркировка в затворения за ремонт участък. Работи се по отводнителния колектор и обновяването на тротоарните блокове.

Основният ремонт на моста в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 година. Предвижда се от 8 януари да започнат строително-монтажните работи в 320-метров участък в платното за България.

Както и досега дейностите на Дунав мост ще се извършват всекидневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/час. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Редактор: Цветина Петрова