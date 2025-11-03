На 4 ноември ще бъде спряно движението по "Дунав мост" при Русе – Гюргево във връзка с извършвания основен ремонт на българската част на съоръжението. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9:00 ч. на 4 ноември до 9:00 ч. на 5 ноември.

Причината за спирането на движението е необходимостта надлъжната връзка между панелите да набере якост. Такова е изискването на конструктивния проект. В посочения период през моста няма да се пропуска движението на автомобили в двете посоки. Идеята е да се избегнат всякакви вибрации.

От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по съоръжението беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

Предвижда се движението към Русе да бъде регулирано и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра. Сред допълнителните мерки е и осигуряването на допълнителни полицейски екипи по ключовите пътни артерии в областта, както и пускането на всички десет трасета за леки и товарни автомобили, където водачите на превозните средства могат да заплатят такса „мост“.

Осигурени са и алтернативни маршрути за преминаване на превозните средства в периода на спиране на трафика. Най-близките алтернативни гранични преходи са при Силистра – Остров, който е сухопътен, както и двете фериботни връзки между Силистра и Кълъраш и Свищов – Зимнич. Останалите опции за придвижване включват пунктовете: Никопол – Турну Мъгуреле; Оряхово – Бекет; Видин – Калафат; Кайнарджа – Липница; Крушари – Добромир; Кардам – Негру Вода; Дуранкулак – Вама Веке.

Редактор: Цветина Петрова