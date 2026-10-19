Снимка, илюстративна: iStock/ Видео:"Ройтерс"
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Общо 39 души са хоспитализирани
Пожарът във военна база в канадската провинция Алберта, при който загинаха най-малко четирима военнослужещи, е започнал от тлееща суха трева в зона за обучение. Това съобщиха канадски служители, цитирани от „Ройтерс”.
Според властите 39 души са хоспитализирани вследствие на пожара във военната база „Уейнрайт”, избухнал в събота следобед. 19 от тях остават в критично състояние. Ветрове със скорост около 100 км/ч разпространили пламъците.
Генерал-майор Уейд Рътланд определи случилото се като необичайно събитие, развило се бързо.
„Със сигурност никога не съм виждал нещо подобно”, заяви Рътланд, командир на Първа канадска дивизия, базирана в Едмънтън - на около 210 км западно от военния обект.
По-рано премиерът Марк Карни заяви, че пожарът е една от най-тежките трагедии в мирно време за канадските въоръжени сили на територията на страната.
Голям пожар пламна във военна база в Канада (ВИДЕО)
„Нацията скърби за смелите членове на нашите въоръжени сили, които загубихме”, заяви Карни. Той добави, че е разпоредил знамената на федералните сгради в цялата страна да бъдат спуснати наполовина в знак на почит към жертвите.
Министърът на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че ще посети района, за да бъде информиран за ситуацията.
В базата се намира Канадският център за маневрена подготовка, където се провеждат тренировъчни сценарии и учения за армията.
Карни посочи, че пострадалите при пожара са от различни военни бази в цялата страна.
Военни и цивилни пожарникари са се борили с огъня през цялата нощ при „едни от най-тежките условия, които могат да си представят”, каза Карни.
От общината на град Уейнрайт, който се намира непосредствено на север от базата, съобщиха в социалните мрежи, че огънят е преминал оградата на военния обект и е навлязъл в съседната зона. Не са издавани заповеди за евакуация. Засега не се очаква пожарът да се разпространи извън сегашните си граници.Редактор: Мария Барабашка
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