Над 6 милиона гледания само в официалния им YouTube канал и поредица от хитове, превзели социалните мрежи. Илиян и Сияна, по-известни като KSIOR x SISS, се превърнаха в едни от най-обсъжданите млади артисти у нас. Двамата са самоуки творци, двойка както в живота, така и на сцената, а музиката им предизвиква полярни реакции - от огромна любов до остри критики. За пътя им към популярността разказва Василена Гръбчева в рубриката „Новите известни“ на „Здравей, България“.

Историята им започва с общата им страст към изкуството. Сияна, която се занимава и с рисуване, първа попада на песен на Илиян и решава да му пише. По-късно той открива нейно видео в TikTok, посветено на съмненията и трудностите, през които преминава всеки творец. Така започва общият им път, който постепенно прераства и в музикално партньорство.

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През март тази година двамата добиват огромна популярност с песента „Батут“. Любопитното е, че тя е създадена спонтанно, по време на една от многобройните им нощни творчески сесии. „Няма как да знаеш какво ще се случи с една песен, след като я пуснеш. Събираме се в три часа през нощта, измисляме неща, които на нас са ни забавни, а впоследствие се оказва, че са забавни на толкова много хора“, споделят те.

Въпреки огромната популярност, KSIOR x SISS продължават да създават музиката си у дома, в малко студио с импровизирана звукозаписна кабина. По думите на Сияна зад привидно забавните и лесни за възприемане песни стоят безброй часове работа. Тя разказва, че Илиян често прекарва цели дни и нощи в усъвършенстване на всяка композиция.

Двамата признават, че негативните коментари не са им чужди, но не смятат, че популярността в социалните мрежи обезценява изкуството им. Според тях ключът към успеха е да бъдеш себе си и да не се страхуваш да показваш истинския си характер.

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А дали вече се чувстват успели? Въпреки милионите гледания, Илиян признава, че все още не възприема постиженията си като нещо изключително. „Предпочитам да гледам напред и да се стремя към по-високи цели, отколкото да седна и да се радвам на това, което съм постигнала“, допълва Сияна.

Посланието им към младите хора е кратко: „Следвайте мечтите си, без значение колко струват“.