Един от най-успешните музикални проекти на годината е на Торино, Пашата и Тони Стораро. Песента им „Бедни и богати“ само за дни събра над 20 милиона гледания в социалните мрежи. Как „човекът глас“ пропя рап и защо този неочакван тандем се превърна в хит само за ден разват тримата изпълнители в "Събуди се".

Тони Стораро сподели, че тримата са решили да направят песента още през лятото. Днес изпълнителите освен колеги, вече са и приятели. Торино и Пашата благодариха на Тони Стораро за възможността да работят заедно.

Клипът е сниман в кв. "Факултета", разказаха изпълнителите.

