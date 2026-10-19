Трима души са настанени в болница след челен сблъсък между два автомобила в Силистренско.

Инцидентът е станал на 18 октомври, около 20:15 часа, на пътя между град Главиница и село Сокол. При удара са пострадали двамата шофьори - на 62 и 80 години, както и 66-годишен мъж, пътувал във втората кола.

Трима души са пострадали при челен сблъсък между две коли на пътя Омуртаг – Търговище

И тримата са приети в МБАЛ - Силистра със средни телесни повреди. По случая е започнало досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова