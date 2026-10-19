Ескалацията на военното напрежение и опасностите в Черно море поставиха българския риболовен сектор в състояние на тежка криза и застрашават поминъка в бранша.

„В момента сме в тотален колапс заради липсата на риба, опасностите в морето и заглушаването на GPS сигналите от военните действия, заради което корабите не знаят къде се намират”. Това коментира собственикът на риболовни кораби и председател на две рибарски сдружения Александър Тръпчев в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

Рибарите алармират: Напрежението в Черно море блокира корабите, очаква се поскъпване на улова

По данни на водещите риболовни компании уловът на риба е спаднал наполовина спрямо миналата година. Екипажите масово се въздържат от традиционните нощни преходи в открито море, тъй като акваторията е осеяна с отломки от въздушни и подводни дронове, които в тъмнината не могат да бъдат забелязани и носят риск от инциденти. Част от екипажите се ограничават с плавания само в близост до брега.

„Капитаните не могат да рискуват да пътуват през нощта. Постоянно срещаме парчета от дронове и не се знае кое какво е, а някои от тях може да са действащи или опасни”, коментира Тръпчев.

Според бранша честите детонации и взривове прогонват пасажните риби, които са силно чувствителни, и това прави риболова неефективен. В същото време разходите само за гориво на един среден риболовен кораб надхвърлят 500-600 евро на излизане. При добив от едва 50 до 100 килограма на цени между 1 и 3 евро за килограм разходите не могат да бъдат покрити. Преустановена е и практиката корабите да пренощуват в морето, за да реализират два работни дни с един преход до отдалечените райони до 60 мили навътре в изключителната икономическа зона.

„Потънаха кораби по 5, 6, 7 хиляди тона дедуейт, а за такова малко рибарско корабче е нужна само една малка експлозия и всичко приключва”, коментира риболовецът.

Заради форсмажорните обстоятелства браншът настоява за финансово подпомагане от държавата, като темата е била повдигната на Консултативния съвет за Черно море. По думите на Тръпчев действащата мярка de minimis в момента е неприложима, тъй като компенсациите са обвързани с реализирания оборот, а при липса на улов и плавания такъв липсва.

Относно цените в търговската мрежа от сектора прогнозират, че е твърде вероятно стойностите на рибата да се повишат, като подчертават, че по щандовете на големите вериги надценките достигат двойни и тройни размери спрямо изкупните цени от корабите.

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